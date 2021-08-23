Нурмагомедов рассказал, что ему постоянно не хватает советов отца

Бывший боец смешанного Хабиб Нурмагомедов заявил, что иногда нуждается в советах своего отца, который скончался в июле прошлого года.

«Сколько раз я думал, что сказал бы отец о моих поступках? Каждый день бывает, когда нужен его совет, когда старшие рядом нужны», — цитирует «Чемпионат» экс-чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Хабиб пообещал матери, что больше не драться после смерти отца.

Всего на счету россиянина в ММА 29 побед в 29 поединках.