Кевин Ли: Бой с Махачевым мне ничего не даст, я хочу подраться с Оливейрой

Боец UFC в полусреднем весе Кевин Ли поделился своими мыслями о возвращении в легкий дивизион, где когда-то боролся за временный пояс.

«Я вернусь к 155 фунтам только для того, чтобы сразиться с Оливейрой», - сказал Ли в «Часе ММА». - Думаю, я заслужил этот бой. В каком-то смысле я сделал его чемпионом, потому что после меня он перешел на другой уровень. Пусть снимет еще пару скальпов, а там посмотрим.

Борьба с Исламом? Это мне ничего не дает. Что он может поставить на стол? И я стараюсь смотреть вперед, а не назад. Меня интересуют Даниэль Родригес, Колби, Камару Усман. Считаю, что у Усмана пока не было серьезных боев, а я могу дать ему шанс подраться».

Ли встретится с Даниэлем Родригесом 28 августа на турнире UFC Vegas 35.