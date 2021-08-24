Президент AMC Fight Nights уверен, что второй бой между Минеевым и Исмаиловым не будет сорван

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что уверен в том, что второй бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдет в назначенный срок.

«Чем ближе к бою, тем выше вероятность, что он состоится. Оба живы-здоровы, готовятся. В прошлом бою у обоих были проблемы со здоровьем, но они вышли биться», - приводит слова Гаджиева Tele-sport.ru.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка.