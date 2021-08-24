Нурмагомедов едва не стал жертвой нападения фаната в Нижнем Новгороде (видео)

Фанат набросился набросился на бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде после турнира промоушена Eagle FC. После завершения поединков во дворце спорта «Нагорный» на Хабиба попытался напасть неизвестный человек.

Как сообщает Newsnn.ru, Нурмагомедов выходил из зала, в этот момент из-под стола вылез молодой человек и побежал за бойцом. Охрана остановила фаната.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи. В профессиональной карьере Хабиб провел 29 боев и одержал 29 побед.