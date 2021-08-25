Роган считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена в легкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб - лучший кандидат, на то, чтобы считаться величайшим бойцом всех времен по той простой причине, что у него нет поражений. Он проиграл всего один раунд. Возможно, он проиграл один раунд Конору (Макгрегору. — Прим. «Чемпионата»), и то, скорее всего, сам отдал его, чтобы сохранить силы и прикончить потом Конора», - приводит слова Рогана MMA Mania.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.