Александр Емельяненко заявил, что Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC благодаря промоутеру

Российский боец смешанных единоборств заявил Александр Емельяненко заявил, что Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC, благодаря тому что промоушен подбирал ему легких соперников.

«Я имел в виду, что у Хабиба не было серьезных соперников до Конора. А до этого момента его просто грамотно вел промоутер до чемпионского пояса», - приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после получения пояса Нурмагомедов трижды защитил свой чемпионский титул, включая победу над ирландцем Конором Макгрегором.

24 октября Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры после того, как победил во всех 29 поединках в ММА.