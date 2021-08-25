«6 ноября мы повеселимся!». Чендлер сообщил о подписании контракта на поединок с Гэтжи

Американский боец UFC Майкл Чендлер заявил о том, что он подписал контракт на бой со своим соотечественником Джастином Гэтжи.

Напомним, что поединок между спортсменами состоится 6 ноября в рамках турнира UFC 268 в Нью-Йорке.

– Подписано, запечатано, доставлено. 6 ноября мы повеселимся! – цитирует Чендлера «Метарейтинг», ссылающийся на слова спортсмена, написанные на своей странице в Twitter.

В своей карьере Чендлер провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Его последний поединок состоялся в мае этого года – тогда он техническим нокаутом уступил бразильцу Чарльзу Оливейру.

На счету 32-летнего Гэтжи 22 выигрыша и три поражения в боях по правилам ММА.