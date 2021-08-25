Бой между Фроесом и Макашвили в рамках турнира ACA 128 был отменен

Главный поединок турнира ACA 128, в котором грузинец Леван Макашвили должен был биться с представителем Бразилии Фелипе Фроесом, не состоится.
По информации портала «Метарейтинг», причиной данного решения стало то, что 32-летний Макашвили заразился коронавирусной инфекцией. Организация пыталась найти нового соперника для Фроеса, однако они не смогли подобрать подходящую кандидатуру.
Напомним, что в своей карьере Макашвили принял участие в 23 поединках, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. В одном поединке с участием грузина была зафиксирована ничья.
На счету 29-летнего Фроеса 19 побед, один ничейный результат и пять поражений.
источник: «Метарейтинг»