Бой между Фроесом и Макашвили в рамках турнира ACA 128 был отменен

Главный поединок турнира ACA 128, в котором грузинец Леван Макашвили должен был биться с представителем Бразилии Фелипе Фроесом, не состоится.

По информации портала «Метарейтинг», причиной данного решения стало то, что 32-летний Макашвили заразился коронавирусной инфекцией. Организация пыталась найти нового соперника для Фроеса, однако они не смогли подобрать подходящую кандидатуру.

Напомним, что в своей карьере Макашвили принял участие в 23 поединках, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. В одном поединке с участием грузина была зафиксирована ничья.

На счету 29-летнего Фроеса 19 побед, один ничейный результат и пять поражений.