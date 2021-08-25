Федору Емельяненко больше нравится драться за рубежом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о том, где ему удобнее проводить свои поединки.

«Мне больше нравится драться за рубежом. Там меньше внимания, меньше дерганья. Я уезжаю на место боя дней за десять и, скажем так, предоставлен сам себе. В России же начинаются звонки, интервью, здесь много внимания. Люди приходят и уходят, говорят: «Мы приехали оттуда, мы приехали отсюда, подпишите, сфотографируйтесь». Но, конечно, для меня большая радость выступить перед своими зрителями, перед россиянами. Мои надежды? Чтобы ребята победили, да и самому победить, если Бог даст», — цитирует спортсмена RT со ссылкой на «9-й канал Старый Оскол».

Напомним, что 23 октября в Москве состоится турнир организации. В главном бою вечера Емельяненко сразится против американца Тимоти Джонсона.

На счету представителя США 22 боя, в которых он одержал 15 побед из них семь нокаутов. В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.