Уланбеков назвал Нурмагомедова строгим тренером

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков описал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова как тренера.

«Он очень строгий. Любит, чтобы в тренировочном процессе выкладывались на все сто процентов. Как говорит Зубайра Тухугов: «Хабиб не знает, что в воскресенье можно отдохнуть». Он был трудягой и хочет, чтобы все были такими», - приводит слова Уланбекова Tele-sport.ru.

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру в октябре 2020 года и провел 29 боев в ММА, в которых не потерпел не одного поражения. На пресс-конференции, прошедшей 18 августа Нурмагомедов рассказал, что стал акционером UFC.