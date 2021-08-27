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27 августа 14:20
автор: Максим Скороходов

Уланбеков вспомнил последние наставления Абдулманапа Нурмагомедова

Отец Хабиба скончался 3 июля прошлого года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков вспомнил последние наставления заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Магомедович учил нас быть полезными для общества. Он говорил, чтобы добиться успеха, необходимо днем и вечером трудиться. И это касается не только спорта, но и повседневной жизни», - приводит слова Уланбекова Tele-sport.ru.

Добавим, что помимо своего сына Хабиба, который стал лучшим в UFC в легком весе, Абулманап воспитал 18 чемпионов мира.

источник: Tele-sport.ru
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