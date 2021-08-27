Уланбеков вспомнил последние наставления Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков вспомнил последние наставления заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Магомедович учил нас быть полезными для общества. Он говорил, чтобы добиться успеха, необходимо днем и вечером трудиться. И это касается не только спорта, но и повседневной жизни», - приводит слова Уланбекова Tele-sport.ru.

Добавим, что помимо своего сына Хабиба, который стал лучшим в UFC в легком весе, Абулманап воспитал 18 чемпионов мира.