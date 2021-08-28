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28 августа 09:13

Хайбулаев победил Лонэйна и вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за 1 млн долларов

Турнир прошел в Голливуде (США).

Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев победил Брендона Лонэйна из Великобритании в главном поединке турнира PFL 9 в Голливуде (США).

Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).

Хайбулаев вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за 1 млн долларов с Крисом Уэйдом из США.

За профессиональную карьеру на счету Мовлида 17 побед (шесть нокаутом), одна ничья и один бой признан несостоявшимся. В активе Брендона - 23 победы (12 нокаутом) и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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