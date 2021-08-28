Хайбулаев победил Лонэйна и вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за 1 млн долларов

Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев победил Брендона Лонэйна из Великобритании в главном поединке турнира PFL 9 в Голливуде (США).
Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).
Хайбулаев вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за 1 млн долларов с Крисом Уэйдом из США.
За профессиональную карьеру на счету Мовлида 17 побед (шесть нокаутом), одна ничья и один бой признан несостоявшимся. В активе Брендона - 23 победы (12 нокаутом) и четыре поражения.
источник: «Советский спорт»