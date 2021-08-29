Чикадзе оформил технический нокаут над Барбозой (видео)

В ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир UFC Vegas 35.

В главном поединке турнира встретились представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза. Поединок завершился в третьем раунде после того, как арбитр засчитал Барбосе технический нокаут.

Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и седьмая в UFC с двумя поражениями. Барбоза проиграл десятый бой из 32. При этом по количеству побед подряд Чикадзе догнал действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски.