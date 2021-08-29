Макгрегор оценил финансовое состояние Месси и рассказал, как можно обойти его в списке Forbes

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор опубликовал новый пост в своем Instagram, в котором поделился своими мыслями о том, как победить новичка «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в списке Forbes этого года.

«Это безумие, как эта команда так быстро собрала вместе всех этих невероятных игроков. Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год. Не считая бонусов. Без еще одного боя будет нелегко победить его в списке Forbes в этом году. Но, тем не менее, не стоит меня списывать», - написал Конор.

Напомним, что Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.