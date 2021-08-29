Чикадзе раскрыл, с кем хочет провести следующий бой в UFC

Грузинский боец ​​Гига Чикадзе прокомментировал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их бой прошел в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера.

«В общем, во главе нашей дивизии стоит один гаваец. Он знает мое имя, я видел интервью, в котором его спрашивали обо мне, и он такой: «Да, да, я слышал об этом парне Гига, который пинает противников». Но я не просто Гига какой-то, я выбиваю из людей всю дрянь.

Я говорю о Максе Холлоуэе? Правильно, я долго ждал этого момента. Либо он, либо страховка титульного боя. Для этого я здесь», - сказал Чикадзе после боя.

Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и седьмая в UFC с двумя поражениями. Барбоза проиграл десятый бой из 32. При этом по количеству побед подряд Чикадзе догнал действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски.