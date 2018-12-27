Взлет и полет Хабиба, нокауты Федора, супербой Фергюсона и Петтиса. Итоги года в ММА

ММА 27 декабря 2018 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

«Советский спорт» – о главных итогах и самых ярких событиях в мире смешанных единоборств (ММА) в уходящем году.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, Федор Емельяненко и Даниэль Кормье все еще в деле, Деметриус Джонсон отдал корону в наилегчайшем весе, а Яир Родригес подарил своим фанатам самый яркий нокаут года.

Событие года. Турнир UFC 229

Самым значимым событием года стал турнир UFC 229, который состоялся 7 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. Бойцовское шоу побило рекорд по продажам PPV (более 2,5 миллионов). В дело вернулся самый популярный боец мира ирландец Конор Макгрегор, который отсутствовал в клетке два года. А его соперником стал чемпион легкого веса из России Хабиб Нурмагомедов. Поединок был главным на турнире UFC 229. Это было противостояние не только разных стилей, стран, это была настоящая война, которая началась задолго до схватки и не закончилась после нее. Макгрегор ожидаемо проиграл Хабибу, однако ирландец стал первым бойцом в UFC, который смог выиграть раунд у россиянина. Никто из прошлых соперником Нурмагомедова этого сделать не смог. Бой завершился в четвертом раунде сабмишеном: Хабиб душил Конора, и, одновременно пытался сломать ему челюсть. Хорошо, что судья боя Херб Дин вовремя остановил схватку и оттащил Нурмагомедова, иначе ирландец мог получить серьезнейшую травму – Хабиб вцепился в него как зверь.

После боя россиянин выпрыгнул из клетки и налетел на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, который на протяжении всего поединка оскорблял нашего спортсмена. В это время в клетке началась бойня. Друзья Нурмагомедова налетели на уже побитого Конора и пытались его добить. В итоге все завершилось грандиозным скандалом, который, впрочем пошел на пользу не только организации, но и самому Хабибу. UFC хорошенько пропиарился, а Хабиб стал самым популярным человеком из России. После схватки его инстаграм пополнился 7 миллионами подписчиков. Однако, россиянину не избежать наказания. Ему грозит штраф в размере 500 тысяч долларов и дисквалификация сроком от полугода до полутора лет.

Кроме этого, в рамках турнира UFC 229 состоялся еще один поединок легковесов, который запомнится фанатам ММА надолго. Тони Фергюсон встречался с Энтони Петтисом и был явным фаворитом этого поединка. Но Тони недооценил соперника и был на грани поражения после того, как Петтису удалось потрясти Тони. Каким-то чудом Фергюсону удалось восстановиться и одержать очень важную победу: угол Петтиса не стал выводить своего бойца на третий раунд из-за травмы. В этой схватке мы увидели все: интригу, много крови, борьбу, яркие удары с разворота ногами, бэкфисты и чумовые акробатические штучки в исполнении Петтиса.

В рамках бойцовского шоу принимал участие российский тяжеловес Александр Волков, который имел все шансы в случае успеха выйти на титульный поединок. Он уверенно выигрывал схватку по очкам у американца Деррикс Льюиса, но за 11 секунд до финального гонга пропустил удар и упал. Льюис не растерялся и добился победы добиванием. Очень обидное поражения для Волкова. Но, наверное, оно нужно было ему. Теперь он не будет так относится к соперникам, которые на голову слабее него.

Бой года. Тони Фергюсон – Энтони Петтис

До боя против Петтиса Фергюсон имел внушительную серию ярких побед (10) и был готов растереть в порошок своего следующего оппонента. Но в итоге, Энтони дал настоящий бой Тони, показав все его слабые стороны. Схватка, как мы писали ранее, завершилась между вторым и третьим раундом, когда Петтис снялся из-за травмы. Теперь фанаты ММА ждут его противостояние против Хабиба Нурмагомедова.

Боец года. Даниэль Кормье

39-летний американец Даниэль Кормье продолжает удивлять не только своих фанатов, но и вообще всех любителей ММА. Быть чемпионом UFC в таком возрасте, да еще и в самых популярных весовых категориях… Такого мы еще не видели. За 2018 год Кормье провел три поединка, что очень круто для тяжеловеса. В январе он техническим нокаутом во втором раунде победил дерзкого и более молодого швейцарца Волкана Оздемира. В июле Даниэль поднялся в тяжелый вес из полутяжелого и довольно неожиданно нокаутировал в первом раунде Стипе Миочича. В ноябре он не оставил никаких шансов Деррику Льюису, во втором раунде одолев его сабмишеном.

Конец карьеры Кормье не за горами. Ему осталось провести два-три поединка.

Возвращение года. Федор Емельяненко

В 2017 году Федор Емельяненко тяжелым нокаутом за 74 секунды проиграл американцу Мэтту Митриону в рамках турнира Bellator 180. Казалось, это это полный финиш в карьере прославленного российского спортсмена. Когда объявили о том, что Последний император примет участие в Гран-при организации, многие фанаты отнеслись к этому скептически. Сколько можно смотреть, как бьют любимого бойца?

В ¼ финала Федору попался экс-чемпион UFC Фрэнк Мир и стало немного не по-себе. Если Федор проигрывал Митриону, то ведь и Миру он может уступить точно также. Но Емельяненко одержал яркую победу за 48 секунд нокаутом и вернул фанатам оптимизм.

В полуфинале Емельяненко легко расправился с Челом Сонненом, победив американца техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь все любители ММА ждут финал Гран-при, в котором Федор сразится против Райана Бэйдера – одного из лучших бойцов в мире. Федор не является фаворитом, но преподнести сюрприз может совершенно точно. В любом случае, Емельяненко завершает карьеру на мажорной ноте, независимо от того, как завершится бой 27 января.

Открытие года. Вадим Немков

Федор завершает карьеру, а вот у его ученика Вадима Немкова она только пошла в гору. В первые за всю историю спорта российский полутяжеловес находится на первом месте в рейтинге в своем дивизионе, не являясь даже чемпионом какой-либо организации. Да, скорее всего, 31 декабря его обгонит победитель пары Джон Джонс – Александр Густафссон, но, тем не менее, Немков сейчас находится в топе и претендует на чемпионский пояс в Bellator.

В 2018 году он провел два поединка. В феврале он техническим нокаутом в третьем раунде победил Лиама Макгири, а в ноябре раздельным решением судей одолел Фила Дэвиса – экс-чемпиона организации и одного из сильнейших бойцов полутяжелого веса.

Немкову всего 26 лет и сейчас он находится в превосходной форме. Несомненно, в следующем году его ждет титульный бой. Ну, а чемпионом является Райан Бэйдер. Пока неизвестно, вернется ли в этот вес американец после Гран-при. Если не вернется, то Немков разыграет титул с другим спортсменом, входящим в топ-5.

Апсет года. Деметриус Джонсон

Мышонок Деметриус Джонсон был королем наилегчайшего веса UFC с 2013 года. Он очистил весь дивизион от претендентов и в последнее время не находил мотивации для побед. Тем не менее, он крушил всех, крушил всех подряд, не оставляя не единого шанса. Однако, в августе Джонсон потерпел неожиданное поражение от Генри Сехудо раздельным решением судей. После этого Мышонок покинул UFC и перебрался в One FC, где и продолжит свою карьеру. А наилегчайший дивизион в сильнейшей лиге мира скоро прекратит свое существование.

Нокаут года. Яир Родригес

На турнире UFC Fight Night 139, который состоялся 11 ноября, Яир Родригес подрался с корейцем Чаном Сун Джангом. Со секунду до финального гонга мексиканец нокаутировал соперника ударом локтя, причем из неожиданного положения. Глава промоушена Дана Уайт признался, что никогда ранее такого не видел. Ему явно понравился поединок, как и миллионам фанатов этого вида спорта.

Сабмишен года. Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов обещал сломать Конора Макгрегора и заставить его сдаться. Он сдержал свое слово. На турнире UFC 229 в четвертом раунде он чуть не оторвал голову ирландцу, проведя удушающий прием с элементами болевого на челюсть. Макгрегор сдался после этого эффектного приема. Видно было, что россиянин вложил в этот прием не только всю душу, но и ярость, злость и ненависть.