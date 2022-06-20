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В Испании произошло ДТП с участием автомобиля Роналду

Расследованием дела занимается местная полиция.
В Испании произошло ДТП с участием автомобиля Роналду
20 июня 2022 23:35
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Соцсети Криштиану Роналду

Автомобиль форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду угодил в аварию.

Как сообщает The Sun, ДТП случилось на испанском острове Мальорка. Отмечается, что Роналду, который вместе с семьей отдыхает на Мальорке, в момент инцидента не было в Bugatti Veyron. Гиперкаром управлял сотрудник португальца.

Водитель автомобиля врезался в стену рядом с жилым домом. Мужчина не пострадал, а Bugatti Veyron получил значительные повреждения.

Стоимость автомобиля оценивается в два миллиона евро.

источник: The Sun
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