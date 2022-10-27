Карту болельщика с 2023 года можно будет оформить дистанционно

Карту болельщика, наличие которой обязательно для посещения матчей Российской премьер-лиги уже оформили более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства спорта России со ссылкой на директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрия Дубынина.

Было отмечено, что система идентификации болельщиков уже работает на пяти стадионах России.

С 2023 года минцифры планирует обеспечить возможность подтвердить личность дистанционно, что облегчит процедуру оформления карты болельщика.