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Карту болельщика с 2023 года можно будет оформить дистанционно

С момента введения документ уже оформили более 300 тысяч человек.
27 октября 2022 12:49
автор: Александр Евграфов

Карту болельщика, наличие которой обязательно для посещения матчей Российской премьер-лиги уже оформили более 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства спорта России со ссылкой на директора Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрия Дубынина.

Было отмечено, что система идентификации болельщиков уже работает на пяти стадионах России.

С 2023 года минцифры планирует обеспечить возможность подтвердить личность дистанционно, что облегчит процедуру оформления карты болельщика.

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