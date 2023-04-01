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Карло Анчелотти: Приятно слышать, что я нужен сборной Бразилии

Итальянец намекнул, что открыт к диалогу.
01 апреля 2023 15:06
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии.

«Если я нужен сборной Бразилии, это волнующе и приятно слышать. Но я уважаю свой контракт. Я не знаком с президентом Федерации футбола Бразилии. Если он захочет поговорить со мной, я поговорю с ним и поприветствую его», – заявил итальянец зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Анчелотти, чей контракт с «Реалом» истекает в июне 2024 года, возглавит сборную Бразилии грядущим летом.

источник: «Советский спорт»
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