Карло Анчелотти: Приятно слышать, что я нужен сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном назначении в сборную Бразилии.

«Если я нужен сборной Бразилии, это волнующе и приятно слышать. Но я уважаю свой контракт. Я не знаком с президентом Федерации футбола Бразилии. Если он захочет поговорить со мной, я поговорю с ним и поприветствую его», – заявил итальянец зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Анчелотти, чей контракт с «Реалом» истекает в июне 2024 года, возглавит сборную Бразилии грядущим летом.