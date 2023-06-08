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«ПСЖ» планирует подписать семерых игроков в летнее трансферное окно

Среди новичков клубов – Мануэль Угарте.
08 июня 2023 17:52
автор: Александр Евграфов

Действующие чемпионы Франции «Пари Сен-Жермен» намерены подписать в летнее трансферное окно контракты с семью новыми футболистами, сообщает L'Equipe.

По данным источника, как минимум пятеро присоединятся к команде в качестве свободных агентов. Один из них, полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который покинет мадридский клуб после истечения срока контракта.

Еще одним новичком команды станет полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте. За него парижский клуб заплатит 60 млн евро.

Ранее «ПСЖ» покинули Серхио Рамос и Лионель Месси.

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