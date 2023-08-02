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Нейросети Яндекса помогут быстро найти информацию в архивах «Советского спорта» за 100 лет

Нейросети Яндекса помогут быстро найти информацию в архивах «Советского спорта» за 100 лет
02 августа 2023 10:30
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автор фото: "Советский спорт"

Нейросети Яндекса распознали 24 тысячи выпусков газеты «Советский спорт». Теперь они доступны в сервисе «Поиск по архивам». Пользователи не только увидят сканы практически всех выходивших с 1922 по 2022 год номеров легендарной газеты, но и получат возможность искать в них информацию так же, как в интернете. Журналисты, историки и любители спорта смогут быстро находить нужные сведения. Например, упоминания конкретных людей, событий и соревнований.

Для работы с «Советским спортом» распознающую тексты нейросеть потребовалось адаптировать под особую вёрстку газетных страниц. Это огромные развороты формата А2 со множеством колонок, врезок и рекламных блоков с мелкими буквами на специфической бумаге низкой плотности — считывать информацию с неё сложнее.

Разработчики научили нейросети ориентироваться в газетах на примере специально созданного набора данных. Специалисты вручную обработали тысячи страниц, выделив на каждой десятки, а иногда и сотни текстовых блоков: от заголовков и колонок до шахматных нотаций и надписей на форме спортсменов.

Проект реализован в рамках партнёрства Яндекса с «Советским спортом» и Национальной электронной библиотекой (НЭБ), которая агрегирует и представляет пользователям в цифровом формате документы из фондов российских библиотек. Архив «Советского спорта» был передан Российской государственной библиотекой (оператором НЭБ). Для комплектования всех номеров газеты и оцифровки каждого выпуска сотрудникам библиотеки потребовалось более года кропотливой работы.

В архивах «Советского спорта» можно найти, например, интервью легенды советского футбола Игоря Нетто, статью о необычном подходе к трансферам в середине прошлого века в Бразилии и заметку о том, что австрийская футбольная ассоциация больше не намерена терпеть в составах команд игроков с причёской в «стиле битлз».

Улучшенная технология распознавания, которая применялась для работы с выпусками «Советского спорта», в перспективе позволит лучше ориентироваться в других типах сложной вёрстки. Например, они часто встречаются в рукописных архивах. Также с ними регулярно сталкиваются пользователи функции перевода по фото в Яндекс Переводчике и умной камеры в приложении Яндекс с Алисой.

Евгений Слюсаренко, управляющий директор «Советского спорта»: «Для «Советского спорта» этот проект имеет глобальное значение. Нам 101 год, за это время мы выпустили более 20 тысяч номеров и в каждом из них история отечественного спорта. Когда в первый раз написали про Боброва? Про Яшина? Про Харламова? Овечкина? Шарапову? Теперь найти ответ на этот вопрос очень легко. Лично я с помощью нового сервиса узнал детали своей не самой значительной биографии — более 25 лет назад, в номере 122 за 24 июля 1997 года, студент журфака МГУ Е. Слюсаренко опубликовал в газете свою первую заметку. Пользуйтесь, ищите, «Советский спорт» вам в помощь».

Павел Лушников, заместитель директора по цифровизации РГБ: «Редакция главной спортивной газеты страны — «Советского спорта» — уже более 100 лет освещает ключевые спортивные события, а благодаря работе библиотечного сообщества весь архив издания сохранён, отсканирован и представлен читателям в НЭБ. Мы рады, что смогли найти технологического партнёра — Яндекс, который помог нам совершить прорыв в обеспечении технической и поисковой доступности содержания «Советского спорта». В дальнейшем мы рассчитываем на возможность переиспользования технологии для более качественного предоставления доступа к объектам НЭБ, чтобы наши читатели получали достоверную информацию быстро и удобно».

Яндекс запустил Поиск по архивам в начале 2023 года. Сервис помогает быстро находить упоминания людей, населённых пунктов и событий в расшифрованных нейросетями рукописных документах XVIII–XX веков. Помимо выпусков «Советского спорта», в базе сервиса представлено более 7 миллионов страниц исторических документов из архивов Москвы, Московской, Иркутской, Оренбургской и Новгородской областей, а также нескольких муниципальных архивов.

Забавные материалы из старых выпусков «Советского спорта»:

Команду не допустили к участию в регате из-за водителя, кочегара и матроса (1922 год)

На соревнованиях один из дисков на штанге оказался тяжелее другого (1951 год)

Атлет не выходил из дома по совету астрологов и сломал бедро в ванной (1967 год)

Сборник фальшивых партий чемпионата СССР по шашкам (1977 год)

источник: «Советский спорт»
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