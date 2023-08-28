В Москве пройдет международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли»

29 августа в Москве стартует международный «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ.

Событие организовано совместными усилиями Департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК). Особенностью этой инициативы является её проведение в честь столетнего юбилея Московского спорта.

В «Кубке доброй воли» ожидается участие около 800 лучших гребцов на байдарках и каноэ. Эти атлеты представят сборные команды России, а также молодёжных (до 24 лет) и юниорских (до 19 лет) составов России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Также примут участие лучшие спортсмены из российских регионов.

В рамках «Кубка доброй воли» планируется проведение соревнований в пяти дисциплинах гребли на байдарках и каноэ:

Каноэ-спринт (K-1, K-2, K-4, C-1, C-2) на дистанциях 200 м, 500 м, 1 000 м, 3 000 м и 5 000 м.

Параканоэ (KL1, KL2, KL3, VL2, VL3) на дистанциях 200 м и 500 м.

Кануполо.

Гонки на лодках «Дракон» (Д-10) на дистанции 200 м.

Гонки на SUP-досках (САП) на дистанциях 200 м, 750 м и 5 000 м.

Среди участников мероприятия будут такие известные спортсмены, как Иван Штыль, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Илья Штокалов, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, Александр Сергеев, Виталий Ершов, Артем Кузахметов, Ирина Андреева, Олеся Ромасенко и другие.

Соревнования будут проводиться на двух площадках: на Гребном канале Москва с 29 августа по 1 сентября и в акватории Москвы-реки в районе ЦПКиО имени М. Горького 2 сентября. Церемонии открытия запланированы на обеих площадках, а также церемония награждения и закрытия регаты 2 сентября будет сопровождаться праздничным концертом с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и его музыкальной группы Guber Band, а также Ольги Серябкиной.

Сегодня, 28 августа, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится официальная пресс-конференция «Кубка доброй воли». Среди спикеров – президент ВФГБК Евгений Архипов и главный тренер сборной России Александр Костоглод.