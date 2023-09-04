World Aquatics утвердила критерии для участия в международных соревнованиях для россиян и белорусов

World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно решению организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны.

Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

Разумеется, запрещено использование флага и гимна, поскольку участвовать спортсмены смогут только в нейтральном статусе.