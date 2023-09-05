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Трехкратный олимпийский чемпион назвал бредовыми условия World Aquatics по допуску россиян

Евгений Садовый отметил, что не понимает, кто пойдет на те условия, которые выставила международная федерация.
05 сентября 2023 10:31
автор: Никита Плохих

Условия World Aquatics по допуску россиян на международные турниры - бредовые, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый.

«Не знаю, кто будет соглашаться на такие бредовые условия. Это для меня остаётся открытым вопросом, посмотрим, как будут дальше развиваться события», - заявил Садовый.

Согласно решению World Aquatics, российские спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

источник: «Советский спорт»
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