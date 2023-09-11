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Дмитрий Свищёв: если нас допустят на Олимпиаду в нейтральном статусе, участвовать нужно

Россияне и так под санкциями с 2014 года.
11 сентября 2023 20:45
автор: Тимур Пацюк

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном участие российских атлетов на Олимпиаде в Париже.

Ранее пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные спортсмены должны принять участие в ОИ2024 в качестве нейтральных атлетов.

«Участие в таких крупных соревнованиях необходимо, я поддерживаю мнение руководства страны, хотя бойкот и шантаж – вещи для спорта неприемлемые.

Если россиян допустят в Париж, это будет хорошо. Да, будет нейтральный статус, но мы с 2014 года выступаем под теми или иными санкциями. У нас уже сформировался иммунитет к давлению наших зарубежных партнёров», – цитирует Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, спортсменов из России отстранили от международных стартов из-за специальной военной операции на Украине.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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