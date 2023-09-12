Светлана Журова поддержала слова Путина по поводу Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о речи Президент РФ Владимира Путина про Олимпийские игры. Он считает, что спортсмены должны сами решать, участвовать ли им в соревнованиях.

«Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем», – приводит слова Журовой RT.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также рассказал о свободном допуске отечественных спортсменов до Игр-2024 за исключением условия, при котором атлеты должны будут осудить политику президента и правительства.