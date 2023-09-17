Россиянин Сидаков пробился в финал чемпионата мира по борьбе, где встретится с американцем Дейком

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков пробился в финал чемпионата мира по борьбе.

Заслуженный мастер спорта России со счётом 5:1 победил азербайджанца Турана Байрамова в полуфинале турнира в весовой категории до 74 кг. В финале Сидакову будет противостоять американец Карл Дейк.

Добавим, что после этой победы Заурбек принёс России первую лицензию на Олимпиаду в Париже. Однако МОК на данный момент не огласил регламент участия спортсменов из РФ. Таким образом, эту лицензию пока можно признать только по спортивному принципу.