ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянин Сидаков пробился в финал чемпионата мира по борьбе, где встретится с американцем Дейком

В полуфинале Заурбек был сильнее азербайджанского бойца.
17 сентября 2023 19:44
автор: Тимур Пацюк

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков пробился в финал чемпионата мира по борьбе.

Заслуженный мастер спорта России со счётом 5:1 победил азербайджанца Турана Байрамова в полуфинале турнира в весовой категории до 74 кг. В финале Сидакову будет противостоять американец Карл Дейк.

Добавим, что после этой победы Заурбек принёс России первую лицензию на Олимпиаду в Париже. Однако МОК на данный момент не огласил регламент участия спортсменов из РФ. Таким образом, эту лицензию пока можно признать только по спортивному принципу.

«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
Встреча прошла в Ливерпуле.
17.09.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
Роман Копылов оценил свои шансы в возможном бою против Шона Стрикленда
В прошлом бою американец одолел Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом UFC.
17.09.2023 20:13
ММА
автор: Александр Бойченко
«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг – после пятого поражения СКА подряд
У питерцев явно проблемы.
17.09.2023 19:59
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале чемпионата мира по борьбе
Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале чемпионата мира по борьбе
Абасгаджи проиграл в категории до 61 кг.
17.09.2023 19:48
автор: Тимур Пацюк
«Черноморец» со счётом 5:3 обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
Новороссийцы прихлопнули идущий вторым саратовский клуб.
17.09.2023 19:36
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Первая игра после международной паузы всегда получается сумбурной». Семак – после 3:0 с «Рубином»
Питерцы расправились с казанцами.
17.09.2023 19:31
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.