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«Государство протягивает огромную руку помощи». Губерниев — о словах Путина про Олимпиаду

Комментатор отметил, что спортсменам нужно искать возможные лазейки, чтобы участвовать на международных соревнованиях. 
18 сентября 2023 13:14
автор: Дмитрий Губерниев

Шоумен, спортивный комментатор и колумнист «Советского спорта» Дмитрий Губерниев в своей авторской колонке поддержал слова Владимира Путина о том, что в вопросе участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов.

«Президент РФ, конечно, правильно сделал, что дал спортсменам возможность принимать решение. Понятно, что здесь государство протягивает огромную руку помощи с точки зрения участия в тех или иных соревнованиях. Он даёт возможность делать выбор. Важно, конечно, и спортсменам за свои права бороться, и руководителям федераций проявлять определённую гибкость.

Естественно, когда речь идёт о том, что ты что-то против своей страны подписываешь, – это неприемлемая история. Тем не менее какие-то лазейки нужно использовать, потому что есть виды, которые чувствуют себя более-менее нормально, их показывают по телевизору, там есть президенты федерации, которые ищут спонсоров и помогают активно спортсменам. А есть более скромные виды спорта», — написал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS

источник: «Советский спорт»
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