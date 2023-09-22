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Дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Баку

Серебряная медаль соревнований также досталась спортсмену из России.
22 сентября 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев стал победителем турнира в весовой категории до 60 кг на этапе «Большого шлема» в Баку (Азербайджан).

В финальном поединке 25-летний спортсмен одержал победу над своим соотечественником Гамзатом Заирбековым, который соответственно завоевал серебряную медаль по итогам соревнований.

Ранее на этом турнире российская дзюдоистка Сабина Гилязова стала бронзовым призёром в весе до 48 кг.

Атлеты из России выступают на этапе «Большого шлема» в столице Азербайджана в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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