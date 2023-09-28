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Мария Пасека призвала российских спортсменов не опускать руки из-за условий допуска к турнирам

Россиян неохотно возвращают к соревнованиям.
28 сентября 2023 21:56
автор: Денис Владимиров

Четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека высказалась об условиях допуска российских спортсменов до участия в международных соревнований.

«Это плохо, что нас не допускают и вообще, что происходит. Но с одной стороны, это хорошо, у всех наших спортсменов есть время подготовиться ещё лучше. Когда снимут все ограничения, наши атлеты смогут показать очень хороший результат. А пока у нас такие проблемы, я бы хотела сказать всем нашим спортсменам, особенно молодым: «Не опускайте руки - это самое главное. Скоро на нашей улице будет праздник», – сказала Пасека в интервью «Советскому спорту».

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить до участия в турнирах под своей эгидой российских спортсменов, выступающих в индивидуальных видах спорта и не замеченных в поддержке специальной военной операции на Украине. Спортсмены, подходящие под указанные условия, смогут выступать в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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