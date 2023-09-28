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Мария Пасека выступила за участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе

Спортсменка считает, что национальная принадлежность атлетов будет понятна и без флага.
28 сентября 2023 22:22
автор: Денис Владимиров

Четырёхкратная призёрка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека ответила на вопрос, стоит ли российским спортсменам соглашаться выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе.

«Если мы смотрим со стороны спортсменов, которые ни разу не были на Олимпиаде, то я бы поехала под нейтральным флагом. Всё равно все знают, что это Россия, и на нейтральном флаге всё равно есть наши цвета – белый, синий и красный.

Если смотреть со стороны молодых, это для того, чтобы была возможность ощутить весь адреналин и кайф. А если смотреть со стороны тех спортсменов, кто был уже на ОИ, можно, конечно, повредничать. Но я бы поехала», – сказала Пасека в интервью «Советскому спорту».

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.

источник: «Советский спорт»
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