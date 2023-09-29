Россияне выступят на Паралимпиаде в Париже

Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Такое решение сегодня, 29 сентября, принял Международный паралимпийский комитет на генеральной ассамблее в Манаме (Бахрейн).

«Генеральная ассамблея IPC соотношением голосов 90–56 (шесть воздержавшихся) проголосовала за частичное отстранение Паралимпийского комитета России от членства в организации за нарушение уставных обязательств.

В связи с частичной приостановкой деятельности ПКР теряет все права членства в МПК, однако её спортсмены имеют право участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе» - говорится в заявлении МПК.

Напомним, в 2020 году на Паралимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 118 медалей и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.