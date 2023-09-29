Рудковская — о приостановке членства Паралимпийского комитета России: политика ломает судьбы

Известный продюсер Яна Рудковская отреагировала на решение о частичной приостановке членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

«То есть не только наших обычных спортсменов отодвигают от мечты, но и людей, для которых спорт — это действительно весь МИР, порою, главный смысл, главный якорь, которых держит их на поверхности… Политика ломает судьбы», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Напомним, что генассамблея МПК приостановила членство России на два года, а также допустила атлетов из РФ до Паралимпиады-2024 в индивидуальном и нейтральном статусе.