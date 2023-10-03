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МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024

Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе комитета.
МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024
03 октября 2023 20:02
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе организации.

«Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», - заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.

Примечательно, что ранее спортсменов в нейтральном статусе не допускали только до командных соревнований, однако на ближайших юношеских Олимпийских играх решение МОК будет распространяться и на индивидуальные состязания.

Турнир пройдёт с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее.

Подробнее о ситуации можно прочесть в материале «Советского спорта»:

источник: «Советский спорт»
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