МОК отказался допускать российских спортсменов на юношескую Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе организации.

«Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», - заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.

Примечательно, что ранее спортсменов в нейтральном статусе не допускали только до командных соревнований, однако на ближайших юношеских Олимпийских играх решение МОК будет распространяться и на индивидуальные состязания.

Турнир пройдёт с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее.

Подробнее о ситуации можно прочесть в материале «Советского спорта»: