Олимпийская чемпионка Ахаимова: я не поеду в Париж на тех условиях, что сейчас выдвигает МОК

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что не поедет на Олимпиаду в Париже на тех условиях, которые сейчас навязывает МОК, об она рассказала в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Насколько я знаю, большинство спортсменов не согласятся с теми условиями, которые им предлагают. Спортсмены не будут участвовать в нейтральном статусе. Скорее всего, может кто-то и будет, но большинство спортсменов выберут тот путь, чтобы достойно выступать на международном уровне. И когда все наладится в мире, наши спортсмены выйдут достойно с триколором и будут побеждать на международном уровне. Я выступала в условиях, в которых не было ни флага, ни гимна, но у нас был Чайковский триколор. Это много что значит. Я бы не согласилась на те условия, которые выдвигает МОК сейчас», - сказала Ахаимова.

26-летняя Ахаимова является Олимпийской чемпионкой 2020 в команде, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира 2018, 2019 в команде, и чемпионкой Европы 2018 в команде.