Россия отказалась участвовать во Всемирных играх боевых искусств без флага и гимна 

Сборная России отказалась принимать участие в III Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе Российского союза боевых искусств (РСБИ).

«Мы не будем участвовать во Всемирных играх боевых искусств. Мы отправляли запрос на участие под нашим флагом и гимном, но наша заявка осталась без ответа», — заявили в пресс-службе РСБИ.

РСБИ представляет собой — объединение 71 Федерации различных стилей и направлений боевых искусств. Союз презентует состав сборной России на Всемирные игры по боевым искусствам и является её основным представителем на турнире. Сопредседателями РСБИ выступают полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации Сергей Кириенко.

Всемирные игры боевых искусств проводятся третий раз в истории, причём первый раз за последние 10 лет. Предыдущие турниры прошли в Пекине и Санкт-Петербурге в 2010 и 2013 годах соответственно.

Турнир в Эр-Рияде стартует уже 20 октября. В рамках Игр пройдут соревнования по боксу, самбо, дзюдо, фехтованию и многим другим видам единоборств.