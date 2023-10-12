World Class проведёт два саммита для профессионалов и любителей фитнеса и водных программ

14 и 15 октября в московских клубах фитнес-сети пройдут важные отраслевые мероприятия – World Class Aqua Summit и World Class Fitness Summit, призванные осветить текущие тенденции и новинки в области фитнеса и водных видов спорта и обменяться профессиональным опытом.

World Class Aqua Summit организует встречу для профессионалов и любителей аква-фитнеса и водных видов спорта, в рамках которой пройдёт серия лекций, воркшопов, мастер-классов и круглых столов, посвященных актуальным темам этого направления. Последние тренды, разработки, новинки оборудования, практики восстановительного фитнеса и, что немаловажно, практические занятия – всё это будет представлено в ходе проведения мероприятия.

В саммите примут участие двадцать топовых экспертов в области водного фитнеса и водных видов спорта, в числе которых руководитель Европейской ассоциации аквафитнеса России Екатерина Хапкова, руководитель направления Swimrun&Indoor Triathlon World Class Мария Станиловская, сертифицированный спасатель Американского Красного Креста Давид Исмаилов, ведущий методист World Class University, элит-тренер Светлана Хомутова, презентер международных и российских фитнес-конвенций по аква-фитнесу Динар Зинатуллин, врач высшей категории, заместитель главного врача по ЛФК и реабилитации World Class Оксана Лищенко и многие другие.

14 октября программа World Class Aqua Summit будет включать три тематических блока лекций:

воркшопы и уроки на глубокой воде Red Cross – основы обеспечения безопасности по системе Американского Красного Креста;

Recovery health – программы восстановления и реабилитации как один из основных инструментов улучшения здоровья клиентов;

– программы восстановления и реабилитации как один из основных инструментов улучшения здоровья клиентов; спортивные направления – водные программы для фитнес-клуба – блок современных дисциплин адаптивного фитнеса (триатлон, открытая вода, SwimRun, секции по плаванию для взрослых и детей).

15 октября программа будет целиком состоять из уроков и воркшопов на глубокой воде.

World Class Fitness Summit организует мероприятие для профессионалов в области фитнеса и, в частности, групповых программ, в рамках которого пройдет серия мастер-классов, воркшопов и лекций, посвященных обмену профессиональным опытом. В ходе саммита участники, кроме прочего, смогут познакомиться с авторскими групповыми тренировками World Class Training System, разработанными экспертами фитнес-сети.

В саммите примут участие лучшие российские презентеры групповых программ и ведущие тренеры World Class, среди которых Дмитрий Виноградов, Александр Булавинов, Надежда Верстова, Елена Дубас, Максим Колосов, Михаил Афус и многие другие.

14 октября и 15 октября программа World Class Fitness Summit будет включать два блока – практическую часть с мастер-классами и теоретическую – с лекциями и воркшопами.

World Class – крупнейшая российская фитнес-сеть, которая управляет 49 собственными и 63 франчайзинговыми клубами в 40 городах в 10 странах – России, Казахстане, Грузии, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане, Турции, Монако, Швейцарии и на Кипре. Основана в 1993 году. Миссия компании – популяризация здорового образа жизни и развитие в России фитнес-инфраструктуры мирового уровня. Клубы World Class работают в трех сегментах («люкс», «премиум» и «бизнес») и предоставляют полный комплекс фитнес-услуг – тренажерные залы, групповой и индивидуальный тренинг, онлайн-тренинг, бассейны, детский фитнес, русскую и турецкую бани, центры красоты и здоровья World Class Spa, а также услуги спортивной медицины и реабилитации, магазины спортивной одежды и сопутствующих товаров, фитнес-бары, спортивно-развлекательный досуг для взрослых и детей, включая организацию спортивных мероприятий и фитнес-туров. В тренерском составе сети олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы и мастера спорта международного класса.