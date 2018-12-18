Михаил Коляда: Решили ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию - Советский спорт
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    • Фигурное катание18 декабря 2018 12:25Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Михаил Коляда: Решили ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию

    Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

    Двукратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда отправился в Саранск на чемпионат России, однако его участие в турнире остается под вопросом, сообщает «Р-Спорт».

    23-летний фигурист угодил в больницу за несколько дней до вылета в столицу Мордовии.

    «Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию», – приводит слова Коляды PR-менеджер фигуриста Анастасия Кузьмина.

    Напомним, Коляда выигрывал чемпионат России в двух предыдущих сезонах.

    Минувшей осенью он дважды занимал четвертые места на этапах Гран-при в Финляндии и России.

    Чемпионат России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#коляда михаил
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