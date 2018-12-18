Михаил Коляда: Решили ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию

Фигурное катание 18 декабря 2018 12:25 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда отправился в Саранск на чемпионат России, однако его участие в турнире остается под вопросом, сообщает «Р-Спорт».

23-летний фигурист угодил в больницу за несколько дней до вылета в столицу Мордовии.

«Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск и там смотреть по самочувствию», – приводит слова Коляды PR-менеджер фигуриста Анастасия Кузьмина.

Напомним, Коляда выигрывал чемпионат России в двух предыдущих сезонах.

Минувшей осенью он дважды занимал четвертые места на этапах Гран-при в Финляндии и России.

Чемпионат России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.