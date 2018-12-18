Владимир Драчев: Претензий к российским биатлонистам нет

Биатлон 18 декабря 2018 13:24 Автор: Липкин Антон

Полиция Австрии ведет расследование в отношении российских биатлонистов.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что ситуация с расследованием в отношении российских биатлонистов стабилизирована.

«Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной команды России по биатлону.

Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU.

Всем спасибо за поддержку в эти не легкие дни для российского биатлона», – написал Драчев в инстаграме.

Напомним, на прошлой неделе накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной России приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии, которые ведут расследование в отношении российских биатлонистов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

Третий этап пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря. В программе этапа: спринтерские гонки (20 декабря – мужская, 21 декабря – женская), гонки преследования (22 декабря) и масс-старты (23 декабря).