Владимир Драчев: Претензий к российским биатлонистам нет

Полиция Австрии ведет расследование в отношении российских биатлонистов.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что ситуация с расследованием в отношении российских биатлонистов стабилизирована.
«Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной команды России по биатлону.
Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках мира и кубках IBU.
Всем спасибо за поддержку в эти не легкие дни для российского биатлона», – написал Драчев в инстаграме.
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Вчера провели совещание в посольстве РФ 🇷🇺 в Австрии с доверенным адвокатом который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной Команды России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована , каких либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на кубках Мира и кубках IBU . Всем спасибо за поддержку в эти не лёгкие дни для Российского Биатлона!!!!
Публикация от Vladimir Drachev (@drachev_vladimir)
Напомним, на прошлой неделе накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной России приехали сотрудники правоохранительных органов Австрии, которые ведут расследование в отношении российских биатлонистов в связи с возможным нарушением антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.
Третий этап пройдет в Нове-Место с 20 по 23 декабря. В программе этапа: спринтерские гонки (20 декабря – мужская, 21 декабря – женская), гонки преследования (22 декабря) и масс-старты (23 декабря).