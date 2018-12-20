Виталий Мутко: Мое главное достижение? Очень много людей в России сейчас занимается спортом - Советский спорт
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    • Другие20 декабря 2018 12:27Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Виталий Мутко: Мое главное достижение? Очень много людей в России сейчас занимается спортом

    Накануне Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза.

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о своем главном достижении во время работы в качестве председателя Правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    "Когда я стал министром и в 2010 году прилетел в Ванкувер, первое, что мне бросилось в глаза по дороге из аэропорта в гостиницу – большое количество бегающих людей. Вот сейчас люди бегают и у нас. Мы видим это в парках, скверах. Есть велосипедные дорожки, лыжные стадионы. Очень много людей в России сейчас занимается спортом, поддерживает здоровье. Они убеждены в том, что надо поддерживать здоровый образ жизни. Был возвращен комплекс ГТО.

    Я считаю, что спорт в России твердо стоит на ногах. Запас прочности большой, но надо продолжать работать. Спорт высших достижений – это особая статья. Здесь очень важен индивидуальный подход, знание проблем каждого спортсмена. Когда я сейчас порой наблюдаю некоторые вещи, конечно, есть сожаление. Взять ситуацию с фигурным катанием и Женей Медведевой. С Алиной Загитовой их как-то сталкивают. А надо к любому спортсмену относиться уважительно. Знать его проблемы. Тогда все будет хорошо в спорте высших достижений. Речь ведь о топовых спортсменах", – цитирует Мутко агентство "Р-Спорт".

    #мутко виталий леонтьевич
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