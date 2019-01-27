Гол Месси помог «Барселоне» переиграть «Жирону» - Советский спорт
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27 января 2019 20:06Источник: «Советский спорт»

Гол Месси помог «Барселоне» переиграть «Жирону»

Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Жироной» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

В составе каталонской команды голами отметились Нелсон Семеду (9-я минута) и Лионель Месси (68).

На 51-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален колумбийский защитник «Жироны» Бернардо Эспиноса.

После этой победы «Барселона», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Жирона», имея в активе 24 балла, занимает 13-е место.

В следующем туре «Барселона» на своем поле сыграет против «Валенсии», а «Жирона» в гостях встретится с «Эйбаром».

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