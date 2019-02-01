Олег Саитов вошел в состав исполкома Федерации бокса России 

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, руководитель службы безопасности Президента РФ Алексей Александрович Рубежной предложил внеочередной конференции Федерации бокса России включить в обновленный состав исполкома руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, двукратного олимпийского чемпиона, председателя Совета чемпионов Олега Саитова, а также вице-президента EUBC Татьяну Кириенко.

На конференции был зафиксирован кворум - 82 делегата. Конференция единогласно утвердила кандидатуры Прохорова, Саитова и Кириенко.

Конференция Федерации бокса России прошла в Анапе в рамках первого Всероссийского боксерского форума.