Олег Саитов вошел в состав исполкома Федерации бокса России  - Советский спорт
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01 февраля 2019 20:25Источник: Федерация бокса России

Олег Саитов вошел в состав исполкома Федерации бокса России 

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, руководитель службы безопасности Президента РФ Алексей Александрович Рубежной предложил внеочередной конференции Федерации бокса России включить в обновленный состав исполкома руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, двукратного олимпийского чемпиона, председателя Совета чемпионов Олега Саитова, а также вице-президента EUBC Татьяну Кириенко.

На конференции был зафиксирован кворум - 82 делегата. Конференция единогласно утвердила кандидатуры Прохорова, Саитова и Кириенко.

Конференция Федерации бокса России прошла в Анапе в рамках первого Всероссийского боксерского форума.

#саитов олег
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