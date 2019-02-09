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09 февраля 2019 15:40Источник: «Советский спорт»

Олимпийскую команду из России экипировала компания ZASPORT

Во флагманском магазине ZASPORT на Новом Арбате, 26 на днях начал работать экипировочный центр для представителей Олимпийской команды России, которая накануне отправилась в Сараево на XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Соревнования пройдут с 9 по 16 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, керлингу, хоккею, сноуборду, фигурному катанию, шорт-треку и горнолыжному спорту.

- С каждым годом мы все больше вдохновляемся олимпийским движением, - говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. - Нам очень важны отзывы атлетов, и мы всегда радуемся тому, что спортсменам нравится экипировка.

Каждый комплект включает в себя в себя 42 единицы: парадный, горнолыжный, тренировочный костюмы, парку, толстовки, худи, брюки, джинсы футболки с длинным и коротким рукавом, термобелье, шапку, шарф, перчатки, бейсболку, ботинки, кроссовки, тапочки для душа, носки, полотенце, чемодан, рюкзак, поясную сумку, солнцезащитные очки. Основные цвета экипировки - серый, белый, синий и красный. Также на форму нанесены логотипы TeamRussia, государственный герб, олимпийские кольца, надписи RUSSIA и RUS.

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