Олимпийскую команду из России экипировала компания ZASPORT

09 февраля 2019 15:40 Источник: «Советский спорт»

Во флагманском магазине ZASPORT на Новом Арбате, 26 на днях начал работать экипировочный центр для представителей Олимпийской команды России, которая накануне отправилась в Сараево на XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Соревнования пройдут с 9 по 16 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, керлингу, хоккею, сноуборду, фигурному катанию, шорт-треку и горнолыжному спорту.

- С каждым годом мы все больше вдохновляемся олимпийским движением, - говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. - Нам очень важны отзывы атлетов, и мы всегда радуемся тому, что спортсменам нравится экипировка.

Каждый комплект включает в себя в себя 42 единицы: парадный, горнолыжный, тренировочный костюмы, парку, толстовки, худи, брюки, джинсы футболки с длинным и коротким рукавом, термобелье, шапку, шарф, перчатки, бейсболку, ботинки, кроссовки, тапочки для душа, носки, полотенце, чемодан, рюкзак, поясную сумку, солнцезащитные очки. Основные цвета экипировки - серый, белый, синий и красный. Также на форму нанесены логотипы TeamRussia, государственный герб, олимпийские кольца, надписи RUSSIA и RUS.