Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Постараемся возродить футбол и хоккей с мячом

Отвечая на вопросы «Советского спорта», губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказа о ситуации со спортом в крае:

- В регионе живет более 2 млн 300 тысяч человек. К сожалению, в силу того, что так сложилась история, в силу недавнего прошлого, серьезные традиции выступления больших команд в Алтайском крае утеряны. Мы там представлены на не самых лучших позициях, в не самых лучших лигах. Я приехал из Красноярского края, где практически во всех видах спорта команды, либо чемпионы страны, либо играют в самых высоких лигах. Это явно бросается в глаза. Это специфика Алтайского края. Регион, в плане экономического развития, не самый богатый, и не может позволить себе содержание больших команд. Тем не менее мы предпринимаем шаги по поводу укрепления и повышения финансирования спорта. Проводим мероприятия по расширению увлеченности подрастающего поколения в спортивных школах, подготавливаем по разным видам спорта, и не только командным. Неплохие успехи показывают гребцы. Воспитанники нашей ДЮСШ выступают и имеют достижения на международных соревнованиях. Наши лыжники и биатлонисты, единоборцы разных направлений – такие традиции в Алтайском крае есть. Сегодня работаем над массовостью и вовлечением ребятишек в спорт, прежде всего на его доступность. Алтайский край – он особенный. Почти половина наших жителей живет в сельской местности – из 2 млн 300 человек более миллиона живет на селе, поэтому это накладывает свою специфику в строительстве стадионов, каких-то плоскостных сооружений. Молодежь в селе здоровая, приспособленная к занятиям спортом – создания условий для них является для нас приоритетом. Учитывая финансовые возможности, постараемся возродить те команды и клубы, которые когда-то выступали за наш край – футбол и хоккей с мячом на первом месте. Алексей Смертин – воспитанник нашего футбола. Мы гордимся теми, кто начинал путь в спорте в Алтайском крае, - рассказал Виктор Томенко.

«Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной части Российского инвестиционного форума в Сочи.