Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Постараемся возродить футбол и хоккей с мячом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
Футбол
Испания - Примера
Эйбар - Хетафе 0:0 не начался
Италия - Серия А
Ювентус - Фрозиноне 0:0 не начался
Товарищеские матчи (клубы)
Динамо М - Чихура 0:0 не начался
Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р - Динамо Мн 0:0 не начался
СКА - Йокерит 0:0 не начался
Динамо М - ХК Сочи 0:0 не начался
ЦСКА - Слован 0:0 не начался
Локомотив - Витязь 0:0 не начался
Автомобилист - Ак Барс 0:0 не начался
15 февраля 17:47

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Постараемся возродить футбол и хоккей с мячом

Губернатор Алтайского края ответил на вопросы "Советского спорта"

Отвечая на вопросы «Советского спорта», губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказа о ситуации со спортом в крае:

- В регионе живет более 2 млн 300 тысяч человек. К сожалению, в силу того, что так сложилась история, в силу недавнего прошлого, серьезные традиции выступления больших команд в Алтайском крае утеряны. Мы там представлены на не самых лучших позициях, в не самых лучших лигах. Я приехал из Красноярского края, где практически во всех видах спорта команды, либо чемпионы страны, либо играют в самых высоких лигах. Это явно бросается в глаза. Это специфика Алтайского края. Регион, в плане экономического развития, не самый богатый, и не может позволить себе содержание больших команд. Тем не менее мы предпринимаем шаги по поводу укрепления и повышения финансирования спорта. Проводим мероприятия по расширению увлеченности подрастающего поколения в спортивных школах, подготавливаем по разным видам спорта, и не только командным. Неплохие успехи показывают гребцы. Воспитанники нашей ДЮСШ выступают и имеют достижения на международных соревнованиях. Наши лыжники и биатлонисты, единоборцы разных направлений – такие традиции в Алтайском крае есть. Сегодня работаем над массовостью и вовлечением ребятишек в спорт, прежде всего на его доступность. Алтайский край – он особенный. Почти половина наших жителей живет в сельской местности – из 2 млн 300 человек более миллиона живет на селе, поэтому это накладывает свою специфику в строительстве стадионов, каких-то плоскостных сооружений. Молодежь в селе здоровая, приспособленная к занятиям спортом – создания условий для них является для нас приоритетом. Учитывая финансовые возможности, постараемся возродить те команды и клубы, которые когда-то выступали за наш край – футбол и хоккей с мячом на первом месте. Алексей Смертин – воспитанник нашего футбола. Мы гордимся теми, кто начинал путь в спорте в Алтайском крае, - рассказал Виктор Томенко.

«Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной части Российского инвестиционного форума в Сочи.

источник: «Советский спорт»
Российский инвестиционный форум (Сочи)-2019
Новости
13:11ТеннисСанкт-Петербург может выкупить все права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy
12:56ФутболСМИ: Зидан, Клопп и Дешам претендуют на пост главного тренера «Ювентуса»
12:56ФутболКлассон считает, что «Байер» стал фаворитом противостояния после матче в Краснодаре
12:47ММАИсмаилов проведет бой против Василевского на турнире ACA 27 апреля
12:43ФутболЗащитник «Краснодара»: В матче против «Байера» нам немного не хватило везения
12:40ТеннисСамсонова выбила Кристину Плишкову на старте квалификации турнира в Дубае
12:32ФутболВо время ЧМ-2018 над стадионами были сбиты более 50 дронов
12:29ФутболСМИ: Жена Руни может подать на развод из-за проблем игрока с алкоголем
12:16ФутболДенис Попов: «Зенит» критиковали, критикуют и буду критиковать
12:15КиберспортAVANGAR и FACEIT анонсировали профессиональную лигу по CS:GO в Казахстане
Новости
12:09ФутболНикита Кучеров: Мои 11 очков в трех матчах? Я об этом просто не думаю
12:06ФутболГюндоган дал прогноз на матч «Ливерпуля» и «Баварии»
12:01ФутболКарпова забила первый гол за «Севилью» (видео)
11:58КиберспортВ Dota 2 вышла сокровищница, посвященная Дню Святого Валентина
11:54ХоккейПутин и Лукашенко могут вместе поиграть в хоккей в Сочи
11:50ФутболЗащитник Бугаев стал игроком «Томи»
11:46ММАХаритонов не исключил возможности боя с Федором Емельяненко
11:43ХоккейРоссийские хоккеисты проведут два матча против Швейцарии в Сочи
11:42Футбол«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту
11:35Футбол«Краснодар» установил новый рекорд посещаемости клубного стадиона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика