Сборная России проиграла команде Таиланда и покинула чемпионат мира

Российская команда проиграла со счетом 2-3.
У россиян свои матчи выиграли Владимир Мальков, а также пара Владимир Иванов / Иван Созонов. Сборную России также представили Евгения Косецкая (женский одиночный разряд), Евгений Дремин и Евгения Димова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).
Ранее на турнире сборная России уступила команде Японии со счетом 2-3.
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