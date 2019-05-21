Сборная России проиграла команде Таиланда и покинула чемпионат мира - Советский спорт
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21 мая 2019 18:10Спирин Дмитрий

Сборная России проиграла команде Таиланда и покинула чемпионат мира

Сборная России проиграла команде Таиланда во втором матче ЧМ по бадминтону среди смешанных команд и завершила выступление на турнире.

Российская команда проиграла со счетом 2-3.

У россиян свои матчи выиграли Владимир Мальков, а также пара Владимир Иванов / Иван Созонов. Сборную России также представили Евгения Косецкая (женский одиночный разряд), Евгений Дремин и Евгения Димова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).

Ранее на турнире сборная России уступила команде Японии со счетом 2-3.

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