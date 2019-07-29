Экс-чемпиона России по кикбоксингу убили выстрелом в голову - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июля 2019 19:17Коноплев Александр

Экс-чемпиона России по кикбоксингу убили выстрелом в голову

Карпенко в 1991 году выиграл чемпионат СНГ по кикбоксингу, в 1992 – чемпионат России.

27 июля в Петербурге обнаружили тело экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко, сообщает «Газета.Ru».

Причиной смерти могло стать огнестрельное ранение в голову.

– Да, его тело обнаружили на набережной реки Мойки. Он был очень хорошим спортсменом в 1990-х годах, когда в России только зарождался кикбоксинг, – приводит РБК слова президента федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Лагуненков.

Сергей Карпенко в 1991 году выиграл чемпионат СНГ по кикбоксингу, в 1992 – чемпионат России.

23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
28/07 21:00Футбол
Семин хотел VAR? На здоровье! Итоги дерби ЦСКА – «Локомотив»Армейцы одолели «Локомотив» благодаря единственному голу с пенальти, назначенному после просмотра видеоповтора.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
29/07 08:00Футбол
Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й турСамые знаковые события 3-го тура чемпионата России.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
28/07 17:00Футбол
Владимир Левитин: Карасев трижды ошибся в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
29/07 00:00Футбол
Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
Новости
19:41 Футбол «Барселона» проявляет интерес к Дармиану
19:20 Футбол Павел Мамаев: Не попади за решетку много чего не увидели бы и многого не поняли бы
19:17 Экс-чемпиона России по кикбоксингу убили выстрелом в голову
18:56 Футбол Павел Мамаев: После нашего приезда в колонию желающих заниматься спортом стало в разы больше
18:50 Футбол СМИ: Магуайр заявил руководству «Лестера» о желании покинуть клуб до 8 августа
18:39 Футбол «Рубин» представил состав в стиле группы Kiss (фото)
18:37 Футбол СМИ: Китайский клуб проявляет интерес к Фернандо
18:32 Футбол Кокорину нравится в колонии больше, чем в Бутырке 
18:31 Футбол Александр Кокорин: В колонии не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать
18:26 Баскетбол Сергей Базаревич: Ждем информации по Мозгову. Швед подключится к команде позже
18:22 Футбол Перес недоволен трансферным летом «Реала»
18:06 Хоккей Василевский похвалил агента за новый контракт с «Тампой»
18:01 Футбол Заключенные ИК-4: Понтов у Мамаева и Кокорина нет никаких
17:49 Футбол СМИ: Марселино близок к увольнению из «Валенсии» Черышева
17:28 Футбол Халк советует Малкому переходить из «Барселоны» в «Зенит»
17:07 Хоккей Василевский заработает 76 миллионов за восемь лет
17:00 Футбол Победители «Большого фестиваля футбола» приехали на сборы
16:54 Футбол «Спартак» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить инцидент в Ростове-на-Дону
16:45 Хоккей Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой»
16:35 Футбол В «Зените» подтвердили информацию об интересе к форварду «Барселоны»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика