Экс-чемпиона России по кикбоксингу убили выстрелом в голову

27 июля в Петербурге обнаружили тело экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко, сообщает «Газета.Ru».
Причиной смерти могло стать огнестрельное ранение в голову.
– Да, его тело обнаружили на набережной реки Мойки. Он был очень хорошим спортсменом в 1990-х годах, когда в России только зарождался кикбоксинг, – приводит РБК слова президента федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Лагуненков.
Сергей Карпенко в 1991 году выиграл чемпионат СНГ по кикбоксингу, в 1992 – чемпионат России.
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