Чемпион Казахстана прекратит существование

Клуб «ТНК-Казхром», который в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана, закрывается из-за проблем с финансированием. Эту информацию подтвердил главный тренер команды россиянин Сергей Грибов.
– Я общался с директором клуба неделю назад, и мне сказали, что команды не будет. «Казхром» отказался от спонсирования клуба, но мы рассчитывали на то, что нас поддержит Актюбинская область, потому что оттуда были обещания, но ничего в итоге не произошло, поэтому команда ликвидировалась. Ребята ждали и надеялись на то, что нам все-таки кто-нибудь сумеет помочь, и средства найдутся, учитывая тот факт, что эти деньги по сравнению с теми, что тратятся на хоккей и на футбол, являются просто мизерными копейками.
Если бы мне кто-то сказал, что чемпион России команда «Кузбасс» на следующий год прекратит свое существование, то я бы просто рассмеялся этому человеку в лицо. К сожалению, в Казахстане такое возможно, – приводит слова Грибова sports.kz.
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