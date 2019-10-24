«Скейтбординг – за чистый воздух!» Новый ролик проекта «Сила в твоих руках» - Советский спорт
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24 октября 2019 10:00

«Скейтбординг – за чистый воздух!» Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

Колоссальное количество вредных химических соединений привело к тому, что сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, 4,2 млн случаев смерти каждый год являются результатом негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха.

Мы не имеем права оставлять такое «наследие» нашим детям. Поэтому мы действуем. Вместе с действующим чемпионом России в дисциплине «скейтбординг, улица» Константином Кабановым мы объявляем войну яду в нашем воздухе.

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Константин Кабанов – действующий чемпион России в дисциплине «скейтбординг, улица» показывает нам то, что обычно остается незамеченным. Загрязнение воздуха – одна из главных причин болезней, приводящих к летальному исходу, жителей современного мира.

Сегодня, по статистике Всемирной организации здравоохранения, 91 % населения Земли проживает в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы. Это значит, что негативному влиянию подвергаются не только жители городов, но и деревень – вся атмосфера планеты буквально пропитывается ядовитыми выбросами.

Чистый воздух необходим нам сейчас и будет необходим нашим детям. Мы в ответе перед ними и всем миром, поэтому мы действуем. Вместе мы можем изменить все.

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