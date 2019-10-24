«Скейтбординг – за чистый воздух!» Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

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Мы не имеем права оставлять такое «наследие» нашим детям. Поэтому мы действуем. Вместе с действующим чемпионом России в дисциплине «скейтбординг, улица» Константином Кабановым мы объявляем войну яду в нашем воздухе.

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Константин Кабанов – действующий чемпион России в дисциплине «скейтбординг, улица» показывает нам то, что обычно остается незамеченным. Загрязнение воздуха – одна из главных причин болезней, приводящих к летальному исходу, жителей современного мира.

Сегодня, по статистике Всемирной организации здравоохранения, 91 % населения Земли проживает в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы. Это значит, что негативному влиянию подвергаются не только жители городов, но и деревень – вся атмосфера планеты буквально пропитывается ядовитыми выбросами.

Чистый воздух необходим нам сейчас и будет необходим нашим детям. Мы в ответе перед ними и всем миром, поэтому мы действуем. Вместе мы можем изменить все.

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