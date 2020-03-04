Кирилл Зангалис назначен заместителем генерального директора «Советского спорта» В «Советском спорте» произошли серьезные структурные изменения и сделаны новые кадровые назначения.

На собрании коллектива генеральный директор, главный редактор Николай Яременко представил нового сотрудника – заместителя генерального директора по стратегическому развитию Кирилла Зангалиса. Ему – среди прочих вопросов, которые предстоит решать – будет подчинена коммерческая служба газеты.

- Кирилл работал в редакции «Советского спорта» с 2006 по 2012 годы. Многие из наших старожилов его прекрасно помнят. Уверен, что наше сотрудничество сможет во многом способствовать укреплению положительного имиджа издания с 96-летней историей среди партнеров, болельщиков, читателей, - сказал Яременко.