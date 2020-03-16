Минспорта отменяет все международные соревнования в России с 16 марта

Министерство спорта РФ приняло решение отменить все международные спортивные мероприятия на территории страны с 16 марта.
«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения», - сообщается на официальном сайте ведомства.
Напомним, ранее сегодня в Москве запретили любые массовые мероприятия с участием более 50 человек.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья Проведем турнир трех. Ответ на отказ «Йокерита» от плей-офф В субботу вечером «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил об отказе продолжить борьбу в плей-офф. 15.03.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Крыховяк обыграл «Ростов». Видео всех голов 22-го тура РПЛ Все голы 22-го тура РПЛ в одном месте. 15.03.2020 21:00 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей Евгений Осипов: Гуляю с семьей по Еревану. Паники нет Бывший защитник «Уфы», «Арсенала», «Мордовии» и «Оренбурга» рассказал о приостановке из-за коронавируса чемпионата Армении, где он выступает за «Урарту». 16.03.2020 10:00 Футбол Джума Иван Это выше всех интересов. Как Роналду, Погба и другие звезды помогают в борьбе с эпидемией Коронавирус как лакмусовая бумажка, чтобы узнать, какие ценности преобладают в обществе. Для кого важна каждая человеческая жизнь, а для кого понты дороже жизни. 15.03.2020 22:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев